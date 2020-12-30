萊豬即將進口，政府要求業者須自主標示產地，但被發現網路上能夠買到台灣豬標示，遭民眾議論。行政院長蘇貞昌30日出席活動時指出，依據食安法必須標示產品，不管是自己寫還是下載印都可以，但標章是農委會為了推廣台灣食材精緻，兩種都有效，但絕對不能不標，政府會從海關、廚房到餐桌都幫民眾把關好。

台灣豬標示中央至今沒有統一標準，不僅農委會與衛福部不同，還出現網路上就能購買台灣豬標示，引發民眾質疑。

蘇貞昌解釋，標示台灣豬是根據食安法，大家都必須要標示，你的產品是什麼，標示可以自己寫、自己下載，也可以用衛福部幫你準備的標示，這些都有效，但不能不標示，會受罰。

蘇貞昌說，標章則是農委會是為推銷國家好食材特別精緻的 ，不僅有立體圖形還是金色的，不管是兩種都有效。

蘇貞昌強調，雖然有進口廠商說不會進口萊豬、也會標示進口肉不含萊克多巴胺，但政府還是會逐批檢查、嚴格把關，會從海關、廚房到餐桌都幫民眾把關好。

(中時 )