克羅埃西亞(Croatia)周二出現規模6.4強震，目前報出7人死亡和數十人受傷，多個建築物倒塌，臨國亦感受到震動。

克羅埃西亞方於周一出現規模5.2強震，歐盟才表示準備好援助，周二即發生第二起強震，位置皆在該國中部。

周二的強震讓該國首都Zagreb民眾飽受驚嚇；奧地利的維也納也感到震動；較鄰近的斯洛維尼亞(Slovenia)關閉了該國唯一的核電廠，預防進一步可能損害。

地震發生時間在當地周二中午12:19，首都Zagreb東南方46公里處的一淺層10公里的地震，離震央最近的Petrinja是損失慘重。

最新在首都的一處倒塌教堂瓦堆中發現第七名死者。

總理Plenkovic趕赴在情嚴重的Petrinja市的現場，表示軍隊是過來協助救援，必須把該市的居民遷走，因為這裡不安全。

緊急醫療救助負責人Fabijanic表示，Petrinja和Sisak市許多人骨折或腦震盪。當地N1電視台播放倒榻的幼稚園，和救難人員從廢墟中拉出受困男子。

克羅埃西亞國營新聞社Hina表示，該地震讓鄰近12個國家皆有感受到地震。周一的規模5.2地震，震央也在Petrinja市附近。今年三月，首都Zagreb市發生規模5.3地震。

(時報資訊)