1.華邦電(2344)：漲價題材護體，不理外資昨大舉賣超近2.9萬張，盤初股價仍彈升約1.5%。

2.新鋼(2032)：具漲價、綠電雙題材，外資連三日買超，今早放量急拉漲停。

3.官田鋼(2017)：明年1月鍍鋅線、建築用鏍桿等產品每噸大漲4000元且限量接單，昨外資轉買超，今早噴量觸及漲停，越過前高。

4.春雨(2012)：估Q4業績為今年高峰，明年H1營運好轉，獲外資連三日回補買超，今早放量觸及漲停，再登波段新高。

5.中鴻(2014)：具漲價題材，近兩日土洋法人對作，昨本土法人多頭勝出，帶動今早股價一度漲近6%。

6.車王電(1533)：旗下華德動能電巴催油門，不理昨外資轉賣超，今早一度衝過40關、達41.5元。

7.永豐餘(1907)：董事會通過進行大陸地區工紙事業投資架構調整，今早股價漲逾6%反應。

8.麗嬰房(2911)：外資連四日買超，今早多頭強攻逾7%、衝上8.4元，超越前高。

9.敬鵬(2355)：市場需求增，產能利用率維持高檔全年可望獲利，開盤續強，惟高檔有壓，漲幅力守2%。

10.欣興(3037)：外資昨日買超逾1.2萬張，多方吃補動起來，走高2%站穩短均之上。

11.國產(2504)：未來5年營運看好，低調盤整一個月後多方蠢動，早盤攻漲逾2%。

12.美食-KY(2723)：營運苦盡甘來+回檔幅度已深，低接買盤出手布局，今早上揚，140元短底成形。

13.元山(6275)：訂單看到明年首季，逢低買盤積極，今早上跳一舉突破24.5元附近壓力區。

14.中纖(1718)：轉機題材助攻，昨獲外資大買1.1萬張，晨盤強攻5%，攀逾2年高價。

15.環球晶(6488)：矽晶圓看漲，明年營收戰新高，昨獲三大法人聯手買超1184張，今股價攀揚3%，衝上天價735元。

16.通嘉(3588)：需求強勁旺到明年，在外資偏多操作力挺下，晨盤彈高7%，攻上70元及9年高點。

17.偉詮電(2436)：Type-C缺貨，快充概念股大單接不完，早盤急拉大漲7%，追平前高53.3元。

18.佳能(2374)：四路並行，明年揮別谷底，多頭給予掌聲，今快速攻頂，登波段高。

19.高端疫苗(6547)：新冠疫苗TFDA准二期臨床試，晨盤聞訊大漲4%，寫5個月高價。

20.虹光(2380)：外資連5日買超，早盤拉出第2根漲停。

21.大同(2371)：促資產活化拚現金，外資昨轉買超，早盤漲逾2%。

22.國喬(1312)：塑化利多擁簇，吸引買盤進場，早盤漲逾2%。

23.富驊(5465)：宅經濟再發威，外資連6日買超。早盤放量漲逾6%，衝破季線。

24.網家(8044)：寒流來襲，業績更旺，早盤漲1.6%，一度觸及季線。

25.台達化(1309)：全年獲利挑戰歷史新高，外資、投信昨大幅回補，早盤漲逾4%。

(時報資訊)