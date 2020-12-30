張倫碩與香港性感女神鍾麗緹在2015年參加戀愛真人秀《如果愛》擦出愛火交往，兩人克服12歲的差距，這段姊弟戀在2016年步入禮堂，張倫碩也把鍾麗緹3個女兒視如己出，張倫碩近日就曬出12歲女兒Jaden的跳舞影片，大讚二女兒越來越棒了「跳舞的時候會發光」，字裡行間狂噴父愛。

張倫碩日前在微博曬出12歲二女兒Jaden的跳拉丁舞影片，大讚Jaden越來越棒、跳舞的時候會發光，張倫碩還直呼要學才藝保護女兒，他狂噴父愛寫下：「以後壞小子們一定會很多...我該練武術和射擊了」。

張倫碩微博全文。（圖／取材自張倫碩微博）

12歲的Jaden完全遺傳女神媽咪鍾麗緹的表演基因，她跳起舞來架式十足，影片中，身穿亮黃色舞衣的Jaden陶醉地跟著音樂揮手、扭腰擺臀，Jaden舉手投足相當有自信又巨星架式十足。

鍾麗緹不吝嗇公開放閃張倫碩，夫妻甜蜜爆表。（圖／本報系資料照片）

張倫碩的暖爸發言獲得愛妻鍾麗緹大讚是好爸爸，還貼上多個大拇指「讚」貼圖，同時，還釣出劉畊宏勸「你趕快練吧」，張倫碩則透露「我明天就開始無影腳哈」，暖爸性格表露無遺，網友也紛紛虧張倫碩「老父親的擔憂現在開始」、「女兒太美爸爸壓力好大啊」、「爸爸好有愛」。

(中時新聞網)