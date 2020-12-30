南投縣政府警察局近日草擬「強化新聞輿情行銷獎勵計畫」，期盼能加強警政的行銷宣傳，打造正面形象，更明訂外勤同仁若讓「正能量」搶下新聞版面，可記獎，反之未達標則另有懲處，消息一出，引發基層強烈不滿。

據《聯合報》報導，員警爆料，南投縣政府警察局制定強化新聞輿情的政策草案，預定將局內8個外勤單位區分為3組進行評比，起始基準為50分，依照正、負面輿情進行加減分，而刊登的媒體形式分數也不同，例如實體見刊報紙則±0.75分至±2.5分，網路媒體則為±0.25分。

縣警局期望透過分組評比，能激勵各分局積極爭取記功嘉獎，但若連續3月未達平均分數45分，包括分局長、直屬隊長、業務承辦人等，連坐向下全都須被記申誡1至2次不等。

此草案旨在鼓勵同仁能讓警方擁有「正面」形象，期盼能降低負面新聞包括車禍、醜聞等曝光的頻率，但消息一出不少基層員警認為這儼然在讓警察「搏版面」，更直呼新聞是否見刊絕非警方能定奪，不少案件因偵查不公開，警方無法多言，遭輿論帶風向變成負面新聞，警方吃悶棍之外，現在還訂下扣分、懲處制度，完全不合理。

對此，南投縣警察局則回應，草案還在研擬中，今（30日）將再會同各單位進行會議研擬，並透露此案是參考其他縣市警局的處理方式，意圖是想獎勵員警的努力與付出。

(中時新聞網)