因中央氣象局預報12月30日至1月1日（本週三至週五）寒流來襲，若低溫跟水氣相互配合，陽明山區可能降雪。臺北市政府警察局為因應陽明山地區下雪，除偕同轄區士林及北投分局妥適規劃交通疏導管制勤務外；另為防止路面結冰致生事故，將依下雪情形實施三階段交通管制，管制點如下：

一、 第一階段：陽金公路(101甲線至中湖戰備道)下雪

(一) 二子坪停車場往大屯山助航站口。

(二) 甲線與陽金公路口。

(三) 101甲線2.5K與圍內路口。

二、 第二階段：大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪

(一) 陽金公路9K。

(二) 101甲線2.5K與圍內路口。

(三) 中湖戰備道與陽金公路口。

(四) 湖山路與勝利街口。

(五) 湖山路與中興路口。

(六) 菁山路101巷與新園街口。

三、 第三階段：陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪

(一) 行義路、泉源路口。

(二) 行義路、東昇路口。

(三) 格致路、凱旋路口將車引導往下東勢產業道路下山。

(四) 仰德大道、至誠路口。

針對上述管制點，員警將依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，雪融後並依道路實際狀況開放通行。民眾由仰德大道欲進入陽明山區(含非假日)，需憑「仰德大道通行證」通行，行至管制點時一律需加掛雪鏈始能續行；未持「仰德大道通行證」的民眾如行駛替代道路，行至管制點也一律需加掛雪鏈。

北市警局呼籲，駕駛人行經管制點務必加掛雪鏈，並依現場員警指示耐心等候、小心通過，確保雪地行車安全。另可透過收聽警察廣播電臺及道路上設置之資訊可變標誌CMS，關注最新氣象資訊及交通管制訊息，共同維護陽明山下雪期間交通安全與順暢。

(中時新聞網)