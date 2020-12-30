英國新冠變種病毒來勢洶洶，27日晚間自英國返台的班機，114名旅客中已有3人確診，引發國人恐慌，各界更質疑衛福部長陳時中的因應政策。國民黨立委鄭正鈐痛批：「英國的大明可以來，大陸的小明不行來。」指目前有40多國對英國採取封鎖措施，但陳仍認為，毋須比照他國對英國下禁令，這顯然是雙重標準。

鄭正鈐昨日（29）在臉書發表文章《防疫豈可標準不一？》表示，自英返台班機114名旅客中，共有3人確診；目前已有40多國對英國採取封鎖措施，但陳時中仍認為毋須比照他國一樣對英國下禁令，嚴重違反政府面對病毒時，所應採取的「料敵從寬，禦敵從嚴」原則。

鄭正鈐指出，無論是英國班機防疫規格低於武漢包機，或是網路上質疑「英國的大明可以來，大陸的小明不行來」的雙重標準；以及相較武漢包機返台有1人確診，即關閉陸港澳邊境，英國返台班機3人確診，卻仍無禁止英國航班入境的作為，都凸顯政府在防疫上的標準不一。

不僅如此，鄭正鈐表示，正肆虐英國的「變種新冠肺炎病毒」傳染力增加70%，在許多國家也接連被發現病毒株，如今自英返台班機中3人確診，加上英國專案管制未出爐之前返台的民眾，總計從英國入境者已共有6例確診，是否感染變種病毒，令國人憂心不已。鄭強調，雖然台灣目前的醫療量能和防疫準備都很充足，但面對不斷進化的病毒，更不能過於自信，防疫不能出現破口，因此無法容許一絲一毫的輕忽。

(中時新聞網)