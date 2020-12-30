話題辣模子涵擁有甜美臉蛋與火辣身材，且不吝分享個人美，經常在社群放送辣照，IG已有近百萬人追蹤，人氣火燙，而日前才在訪談中說自己沒男友的子涵，被拍到跟一名「千萬賓利男」當街甜蜜摟肩搭背，關係一點都不像普通朋友。

才說自已單身的子涵，爆出新戀情！據《鏡週刊》報導，子涵被直擊出現在北市林森北路一間港式餐廳，當天她穿著白上衣，而身旁出現一位跟她服裝相搭配的白衣賓利男，2人在街上公然從背後摟腰，還牽了小手，子涵甚至整個身體依靠在男方身上，甜蜜蜜過了馬路，關係看起來很不一般。

子涵隨後被帶到一台要價千萬的白色賓利名車旁邊，賓利男紳士地幫她開了副駕駛座的門，隨後兩人開到了內湖一棟大廈裡，而賓利男不是唯一，子涵還曾被拍到跟2名陌生男子用餐、玩自拍，男士們也幫她拍了很多美照，不過互動上來說，兩男與她無肢體接觸，沒有子涵跟賓利男來的親暱。

但子涵上月才接受《鏡週刊》專訪，表示過去曾遇上渣男，因次不敢輕易去愛，已單身1年以上，她也自認個性直率，跟身旁男性很容易就成了好哥兒們，不過不覺有在被追求，子涵也透露理想型，表示希望是真正疼她的男人，愛她也愛她的家人、孝順並尊重她的事業就可以了，至於外型跟有沒有錢，她都覺得不是很重要。

(中時新聞網)