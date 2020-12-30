第一三岸巡隊開元安檢所海巡人員在29日下午15時許，在台東縣蘭嶼鄉五孔洞坦克岩岸際前方50公尺處發現1隻鯨豚擱淺，人員雖然立即前往搶救，卻發現其已死亡，後續將進行採樣並交由鯨豚研究單位使用。

第一三岸巡隊表示，開元安檢所巡邏人員在執行岸際巡查期間，發現有鯨豚擱淺於蘭嶼五孔洞岸際礁岩區，並遭海浪持續拍打，人員將其救上岸際後，初步檢視外觀頭部及身體有多處明顯外傷，已無生命跡象。

第一三岸巡隊開元安檢所海巡人員在29日下午在台東縣蘭嶼鄉五孔洞坦克岩岸際發現1隻鯨豚擱淺，人員雖然立即前往搶救，卻發現其已死亡，後續將進行採樣並交由鯨豚研究單位使用。（海巡署第一三岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

第一三岸巡隊開元安檢所海巡人員在29日下午在台東縣蘭嶼鄉五孔洞坦克岩岸際發現1隻鯨豚擱淺，人員雖然立即前往搶救，卻發現其已死亡，後續將進行採樣並交由鯨豚研究單位使用。（海巡署第一三岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

第一三岸巡隊開元安檢所海巡人員在29日下午在台東縣蘭嶼鄉五孔洞坦克岩岸際發現1隻鯨豚擱淺，人員雖然立即前往搶救，卻發現其已死亡，後續將進行採樣並交由鯨豚研究單位使用。（海巡署第一三岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

經海巡人員丈量鯨豚體長約540公分、寬162公分，通報國立成功大學鯨豚中心王浩文教授辨識外觀特徵後，初步研判品種疑似為柯氏喙鯨，後續將進行採樣送回台灣本島，交由鯨豚研究單位使用。

第一三岸巡隊副隊長鄭俊利呼籲，東部海域常有保育類海洋生物迷航擱淺，且依野生動物保育法第16條規定，若有騷擾、虐待、宰殺或其他利用行為，將處以6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬以上100萬以下罰金，請國人勿以身試法。另外，民眾如有發現上述行為，請立即撥打海巡署服務專線118，海巡人員將立即派員協助處理，以永續海洋生態環境及資源。

(中時 )