集保結算所為國家關鍵基礎設施之提供者，為持續強化災害應變能力並建立適當之備援機制，降低服務中斷的可能性，已正式通過「ISO 22301營運持續管理系統」驗證作業，取得國際標準認證，更能維護投資人的權益，保障市場持續穩定運作。

集保結算所基於證券、期貨及票券市場之大後台，完成當日市場交易之結算交割，並確保資料完整性及正確性，以維護投資人權益，自108年底即開始積極規劃導入ISO 22301營運持續管理系統，歷時一年於109年12月1日通過英國標準協會（BSI）驗證作業，正式取得「ISO 22301:2019營運持續管理系統」國際標準認證。

藉由導入ISO 22301營運持續管理系統，深入探討該標準符合組織要求，有效控管威脅營運的風險，可讓組織應變更快速，進而提升基礎設施及核心功能耐災能力，確保辦理所屬證券、期貨及票券市場重要業務，在中斷事故發生時可即時啟動回復機制，維持重要業務正常持續營運。

集保結算所朱漢強總經理表示，導入ISO 22301營運持續管理系統，其效益在預防未來可能面臨的營運威脅，強化同仁危機處理機制及維持主要業務營運的能力，並加快災難復原速度，為我國證券、期貨及票券市場正常運作提供最佳保障。

(工商 )