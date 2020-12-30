南山人壽前基金經理人葉時雙，疑因經濟問題，透過姊妹等人帳戶，2年內利用職務機會事先得知南山人壽投資股票訊息，買賣中磊電子等近20檔股票，獲利800多萬元，並洩漏南山人壽投資訊息給前妻、友人進場買股。台北地檢署今依《保險法》特別背信罪、洩漏營業祕密罪、《證交法》起訴葉男。

據指出，葉時雙是國內知名專案經理人，擔任過華頓投信專戶管理部協理、華南永昌投信專戶投資部及期貨信託部研究經理、大華投信資產管理部經理，在南山人壽服務期間，負責台股投資。

檢調懷疑，葉時雙自2017年至2018年間，涉嫌藉自己為南山人壽操盤投資股票、得知其他經理人操盤資訊，提前進場購買南山人壽投資的股票，並報明牌給前妻、友人買股。

再利用盤中交易、盤後交易、當日對沖等3種手法，藉由南山人壽的資金進場抬轎，藉此操縱中磊電子、遊戲橘子、智邦科技等公司股價，待股價拉抬到每周或每季的預設行情，再於股價高檔時前，出脫賺取價差。

檢方調查時，葉時雙坦承涉案，供稱是因家中經濟因素犯罪，檢方今依法起訴。

(中時 )