近期有不少品牌都針對旗下旗艦級手機開始推送Android 11升級作業，現為台灣本土手機品牌一哥的華碩（ASUS）也終於跟上腳步！根據ZenTalk論壇公告，華碩率先針對ZenFone 6推送了新版韌體，主要內容就是升級至Android 11。建議持有ZenFone 6的消費者，若是已計劃好升級系統的時間，一定要先行備份以免手機中重要的資料或珍貴相片遺失。

華碩ZenTalk論壇公告指出，從2020年12月29日起針對ZenFone 6（ZS630KL）分批推送版本號 18.0610.2011.107更新。主要更新內容就是升級至Android 11。

升級的內容中移除了部分舊有功能，包含私密聆聽，ZenUI Help與單手模式等。也移除Avast掃描引擎。新版中導入新的ZenUI介面設計，但在桌面桌面移除智慧分類、對齊圖示、圖示套件等選項。使用者點擊螢幕空白處可進行跨頁整理應用軟體圖示。此外，電力達人功能整合至電池設定。快速設定面板介面也有所調整，並支援媒體控制。移除多視窗入口，並新增鄰近分享選項(需手動加入)。系統更新的「Wi-Fi自動下載與安裝」設定預設開啟，第三方桌面支援使用全屏手勢。

華碩指出，部分第三方軟體與Android 11尚不相容，是使用者需要先行了解的。因此可能會有部分使用者在發現常用App無法支援Android 11的情況下想要把系統降回Android 10，對此官方有提供軟體包可以進行，但是手機內原有資料都會被清除，需要留意。建議一定要先行備份手機再來升級。

(科技)