即將入主白宮的拜登再度口誤，他29日在記者會上竟脫口稱呼副手賀錦麗為「總統當選人」，引發關注。

即將入主白宮的拜登再度口誤，他昨（29）日在記者會上竟脫口稱呼副手賀錦麗（Kamala Harris）為「總統當選人」，引發關注。

.@JoeBiden says "President-elect Harris" took the COVID-19 vaccine to "instill public confidence." pic.twitter.com/EB7OBn8rSF — Washington Examiner (@dcexaminer) December 29, 2020

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，拜登昨日在故鄉德拉瓦州威明頓市（Wilmington）針對新冠肺炎疫情發表談話，他敦促川普能夠明確呼籲全美國人施打疫苗，不過在提及副手賀錦麗已經施打疫苗時，卻口誤將對方稱呼為「總統當選人」。

「我為了灌輸大眾對疫苗的信心而施打疫苗，『總統當選人』賀錦麗今天也基於同樣理由施打疫苗。」

拜登口誤再度引發網友嘲諷，有人回應是不是疫苗的副作用讓他說錯話，也有川粉落井下石，稱「8,000萬人怎麼會相信拜登當總統會比川普更好？他甚至記不得誰真正贏得大選？」

How in the world did 80 million people come to believe that this man would make a better president than Mr. Trump? He can't even remember who actually won the election - unless of course this was the plan all along. My question: did they use him or was he complicit in the deal? — Ellen O'Shaughnessy (@EllenOShaughne1) December 30, 2020

拜登在競選期間就口誤連連，9月時他曾誤稱「賀錦麗-拜登競選活動」，前前後後又誤稱賀錦麗丈夫任德龍（Douglas Emhoff）為她的妻子，將老婆大人吉兒（Jill）誤認為妹妹薇樂莉（Valerie），甚至在發表勝選演說時驚吐全美有2.3億人死於新冠肺炎。

拜登頻頻失言，令不支持他的人懷疑他是否認知下降（cognitive decline）或老年癡呆，許多人懷疑接下來4年78歲的拜登能否安穩帶領美國迎接所有挑戰，拜登先前曾稱賀錦麗上任第一天就能擔當領導重任，安撫外界對他的健康疑慮，也暗示自己只會做一任總統。

(中時新聞網)