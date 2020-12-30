根據最新韓國官方數據，由於出口漸有改善，韓國11月工業生產也較10月增加。不過，疫情嚴峻下，韓國零售銷售卻連續二個月都呈現下滑局面。

韓國統計局（Statistics Korea）這份報告指出，11月全韓國工業生產，較10月增加0.7%，10月當時的月增率僅為0.1%。不過，與去年同期相比，11月份工業生產還是下滑0.6%。

其中，礦產，製造業，天然氣和電力產業的月產量，增長了0.3%。拜晶片和面板全球需求增加之賜，韓國總體出口量才得以推升。

不過，另項經濟數據卻沒這麼樂觀，韓國11月的零售銷售業績卻連兩個月減少。這也是無情新冠疫情，持續打擊著實體店面業績所造成的。11月零售銷售較10月下降0.9%，10月當時月減率則為1%。與2019年同期相比的話，也是減少1.5%。

其它，像食品和非耐久財用品的月增率為1.3%。同時，包括衣服在內的半耐久財產品，則下滑6.9%。原因是，受限社交規範民眾外出減少，以及氣候相對溫暖，導致冬季服裝銷量減少。至於汽車等耐久的價格，也減少0.9%。

而11月份的設施投資月增率為3.6%，與10月的減少3.2%相比，則有明顯改善。韓國工業生產，其實在9月份也曾出現過增加跡象。

前些日子，韓國央行（BOK）將2020年經濟成長率，從衰退1.3%，上修至僅有1.1%負成長。無獨有偶，韓國財政部也是預估，韓國今年經濟成長率是負的1.1%。

(時報資訊)