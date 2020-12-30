環球晶(6488)股價今早再創歷史新高，盤中最高價來到735元。環球晶董事長徐秀蘭表示，預計半導體2021年會是個好年，而2022年會更優於2021年。半導體的技術難度愈來愈高，研發費也愈來愈貴，若能生產規模大一點，則每片矽晶圓分擔的研發費用就會比較低。在透過併購後，環球晶將是在10個國家有20個工廠的矽晶圓廠，從生產基地分散的角度來看，是更為有利。

徐秀蘭也強調，半導體客戶現在也相當重視碳足跡，因此，如果能就近出貨就能降低碳足跡，並降低貨運的成本和風險。因此，若能分散供應鏈並貼近市場，如韓國的工廠出給韓國，日本出給日本都能有效降低碳足跡，在計算碳足跡時，運輸的距離都會算在其中。

徐秀蘭定調明年環球晶的營收是「季季高」，但較不確定的因素還是匯率，今年完全out of control的是匯率，沒料到匯率會強成這個樣子，差一點被匯率搞死。其實今年矽晶圓的市況還不錯，但是車用的部分比較差，一直到8、9月才有急單進來，現在狀況最好的部分反而是汽車應用。

徐秀蘭也提到，人類一年吃掉矽晶圓的總面積數在2018年創新高，2019下滑，2020年和2018年相差不多，預計2021年會是個好年，而2022年會更優於2021年。從矽晶圓的總面積數來看會比營收清楚終端的需求，因為營收中會夾雜著匯率和商業談判等因素。

(時報資訊)