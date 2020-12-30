ABS、PS報價近期雖受到SM價格下跌影響略有下滑盤整，但需求仍然強勁，到農曆年前審慎樂觀，台達化(1309)今震盪拉高，一度逼近漲停，其後在調節賣壓出籠下，漲幅收斂，10點時約上漲2.7%，震幅劇烈。

台達化在ABS、PS產品報價支撐下，已經帶動11月營收連2月個月年增率轉正，法人也樂觀預期，台達化在需求暢旺下，12月營收將可持續維持正成長，估全年獲利將挑戰歷史新高。

SM在11月中一度急漲逼近1200美元，但是到下旬急跌回1000美元左右，儘管導致市場有些擔憂，外加韓國樂天SM廠在本月初復車，目前SM報價在千元上下震盪，可是基本盤仍然偏緊，華東總庫存僅有6.6萬噸，幾乎是歷史新低，而且純苯在600美元以上，有成本支撐，有鑑於上述因素，使得SM價格欲低不易，PS價格雖然受到SM價格下跌影響略有下滑盤整，但需求仍然強勁，在下游需求持續堅挺下，台達化第四季營運有撐。

ABS也在十一長假過後，下游終端產品需求優於預期，加上下游客戶庫存水位仍未偏高，目前相關廠商訂單能見度都較過去水準延長，營運至農曆年前維持高檔無虞。

(時報資訊)