好萊塢正因為疫情度過有史以來最慘寒冬，據媒體統計與分析公司ComScore數據，今年度美國電影票房從去年114億美元史上最高點大砍8成，是1980年代初期有紀錄以來最低紀錄。

如果扣除疫情爆發前數字會更慘。1月票房收入逾9億美元、2月約6.51億美元，3月的2.58億美元，換言之，疫情爆發後至今加起來還不到5億美元。ComScore高級分析師戴加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說：「如果有人說今年對電影院是充滿挑戰的一年，我會覺得那是非常保守的說法。」

從4月以後，美國電影從未有單月票房超過1億美元紀錄，幾家最大連鎖戲院一直關閉到8月底，即使現在也只有不到4成戲院開放，而且開放的戲院都是在有限度容量下營運。

中國大連萬達集團董事長王健林投資的全球院線龍頭AMC，股價走勢也可看出電影院業者與疫情高度連動。AMC股價從2月20日年度高點7.76美元開始，不到2個月蒸發73.2%，雖然隨疫情趨緩一度回到7美元以上，但入秋後再次跳水，本周二(29日)收跌3.98%後，報2.29美元。

大陸電影票房也受打擊，但受惠於率先由疫情中恢復，仍於10月突破100億人民幣大關，全年甚至有機會超越美國成為全球最大電影市場。

不過好萊塢大片在大陸市場不受青睞，均以國產電影為主，唯一賣座超過30億人民幣的是講述抗日英雄謝晉元率部死守四行倉庫的《八佰》。今年只有3部美片拿過單周票房冠軍，且僅《杜立德》(Dolittle，陸譯多利特的奇幻冒險)是新片，《星際效應》(Interstellar)、《哈利波特：神秘的魔法石》(Harry Potter and the Philosopher's Stone)都是舊片重映。

(中時新聞網)