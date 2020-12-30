櫃買中心30日表示，為鼓勵大眾投資債券ETF及ETN以持續擴大市場交易量及發行規模，將自110年1月4日起至6月30日止，舉辦為期6個月的獎勵競賽活動。

櫃買中心表示，109年投資人獎勵競賽活動成功吸引投資大眾關注，截至12月16日債券ETF交易人數已突破5.7萬人，今年新增超過1.6萬人。櫃買中心已公布109年下半年度7至11月份債券ETF及ETN獎勵活動投資人得獎名單，有超過400名投資人獲獎。

為延續109年獎勵活動熱潮，本次活動將持續對投資大眾以及證券商提供超過百萬元的總獎金，獎勵活動重點如下：

投資人部分，活動期間買賣債券ETF或ETN達標，即可參加當月抽獎活動，每次可獲得1,000元百貨公司禮券；另外，每季交易達標者，再獲得額外加碼抽獎活動，有機會獲得10,000元百貨公司禮券。

證券商部分，活動期間證券經紀商交易債券ETF或ETN達標，取前3名證券商給予競賽獎金，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員向客戶推廣債券ETF及ETN商品。

櫃買中心表示，債券ETF及ETN皆為證券市場交易、連結指數表現的商品，商品種類豐富多元，且具有交易便利、投資成本低與價值透明度高等特性，投資人可依照自己的需求與風險承受能力選擇投資。櫃買中心也表示，債券ETF及ETN交易方式與股票相同，投資人只要使用現有股票帳戶即可買賣，本次獎勵活動詳情已公布於櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw/），投資人要把握機會踴躍參與。

(工商 )