今年球季結束後阪神虎隊積極補強，使讀賣巨人隊備受威脅，除了爭取2名國內自由球員（FA）井納翔一、梶谷隆幸加盟，今（30）日又傳出將補進兩門大聯盟重炮史莫克（Justin Smoak）、譚姆斯（Eric Thames）；兩人生涯合計292轟，如果都加盟巨人，台灣選手陽岱鋼明年的處境會更困難。

34歲的史莫克今年離開舊金山巨人隊成為自由球員，大聯盟生涯累計196轟，參加過2017年大聯盟明星賽，那年他擊出38支全壘打，表現驚人！他是一位左右開弓的長打型好手，主要擔任一壘手，加盟水手隊期間曾擔任第四棒，是鈴木一朗、岩隈久志的隊友。

今年縮水球季史莫克共在巨人、釀酒人隊打了36場比賽，擊出5支全壘打；包括8月13日炮轟小熊隊日籍投手達比修有，後者今年只被擊出5支全壘打。

譚姆斯也是34歲，他已同意簽約，其大聯盟生涯累計96轟，今年效力國民隊，球季結束成為自由球員。2017年譚姆斯效力釀酒人隊時，4月間曾締造11轟，寫下隊史單月最多轟紀錄。2014年起也曾轉戰韓職3年，累計124轟，曾拿過韓職全壘打、打擊率「雙冠王」，2015年更以47轟、40盜寫下亞洲職棒首次「40-40」紀錄。

巨人隊透露，如果史莫克加盟將擔任一壘手；譚姆斯則可守一壘、外野，將擔任先發左外野手。這一來陽岱鋼原本的守備位置幾乎全部被取代，明年又是5年合約的最後一年，前景堪慮。

(中時 )