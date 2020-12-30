論壇批踢踢今（30日）出現一位網友連續以「最終版2020最後1天末日上演，血染台灣各處」為標題，在各大看板發文，內文使用強烈的字眼寫下，將在台灣人口密集處放置炸彈，讓跨年日血染台灣，在網上掀起一片譁然。據了解，已有網友緊急報警，以免發生憾事。刑事局表示，目前本案已進行偵辦，案情不宜公開，將全力緝捕發文者到案。

據了解，一位ID「you818212004」的網友在批踢踢各大看板上發文揭露他的計畫，以相當聳動的標題寫下，「最終版2020最後1天末日上演，血染台灣各處」，該文提到「該結束了 該做個了斷了」、「我們30幾人組成1隊血染炸彈去死去死團 會兵分北.中.南主大處和其它台灣地方」、「準備好血刷跨年各舞台 武士刀.蝴蝶刀.藍波刀等等全會在這鮮紅舞台上華麗上演」。

除了跨年舞台，該網友還宣稱會在各大知名勝點佈置大規模爆破彈，並一一點名地點、景點，其中最特別的是，還特別寫到「館長各店」。最後結語寫道：「GOODbye台灣，這就是你們造成劇烈社會反噬 該是你們死期到來時候..」。

除了有人報警，眾鄉民也狂噓這篇文章，留言回應：「想紅想瘋了？」、「ip日本欸」、「你以為用跳板就抓不到你？」、、「查了一下他的ip是免費VPN」、「盜帳號的吧 三年沒用了 報警一下看台灣有沒有能力抓」、「ptt帳號現在可珍貴耶 何苦呢」。

還有人說：「可能抓到又說自己哪裡失調，什麼都忘了」、「帳號咕下去有本名欸，確定要這樣搞？」、「大概多久會被警察抓到呢？顆顆」、「坐等警察抓人」。

刑事局表示，已經針對這篇貼文，出動科技偵查警力查明發文來源，由於案情敏感，為避免造成恐慌，暫時不對案情表示說法，若有查處結果將立刻對外說明。

(中時新聞網)