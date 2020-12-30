民進黨立法院黨團總召柯建銘。（林縉明攝）

立法院會上周四進行攸關萊豬進口9項行政命令表決，其中，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌與黨團投票意向不一致，多次棄權未投票，遭認定「跑票」。民進黨團紀律小組昨會議決議，將建請移送黨中央處理；紀律小組決議今經黨團會議通過，黨團總召柯建銘會後表示，3名違規黨團成員除送黨中央作為未來參選提名參考，黨團內也將開罰3萬元，並停權3年處分。

民進黨團為讓《學校衛生法》、《食品安全衛生管理》及攸關萊豬進口9項行政命令通過，上周四院會表決前，民進黨團決定一致性投票，不過，投票過程林淑芬、劉建國幾乎都棄權未投票，江永昌則是從萊豬行政命令起棄權。

民進黨團紀律小組昨開會討論對跑票者懲處，今經黨團會議討論通過，柯建銘表示，黨團決議分兩部分，一是依照組織規程31條，移送黨中央作為未來參選提名參考。

另一黨團內懲處部分，依據組織規程第6條，黨團成員沒有一致投票者，這會期不能選擇委員會及擔任幹部的權利；同時組織規程第30條也規定，違規嚴重者，黨團內部停權，停權期間只有盡義務，沒有任何權利。

柯建銘說，3名未依黨團一致投票者將停權3年，並開罰3萬元，當事人有申覆期3天。

至於另有8名黨團成員部分投票與黨團不一致，柯建銘說，其他8人情節較輕，像是按錯或上廁所離席等，將請8人到黨團紀律小組說明。

(中時 )