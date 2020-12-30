國立故宮博物院首次開賣年節食品，祭出帝王牌搶市！故宮與祥瀧公司29日推出雙品牌限量新品，首波主打「朕的年菜」、「朕的佛跳牆」，取材史卷記載的過節風俗，將故宮文化價值導入生活層面；第二波已在規劃帝后養生餐，預計明年端午節後推出。

故宮表示，首次開發年節食品不只銷售年菜，也強調每道年菜都有圍爐守歲的溫度，守歲意味迎新送故，連夜的燈火示意著凝聚的意念將一切病疫與邪祟趕跑，預示來年平安如意，老年人守歲有辭舊歲之意，年輕人守歲可為家中長者添壽。

祥瀧董事長鄭瑤婷表示，朕的年菜、朕的佛跳牆，包括雙蔘如意金翅烏雞、鳳翔魚躍、細火煨東坡佐九孔鮑等，突破故宮文創商品的性能，加入味覺體驗，並結合故宮博物院的典藏文化，將傳統年節美食以人文與文化為中心，選用台灣在地且擁有履歷的好食材來表現，包括禽農產業公司的烏骨雞、立川漁場的溜泉鯛、台南隆豐牧場養殖嘉一香活菌豬等。

朕的年菜組還有一個亮點是內附「守歲包」，內含濾掛式咖啡、烏龍茶巧克力、日進斗金骰子與花團錦粟紅包等，讓全家人可以一起擲骰子玩樂，把一家團圓相聚守歲氛圍的精神傳承。

「朕的佛跳牆」撇除沈重的甕，以精簡紙材設計禮盒，也意在搶攻走春送禮商機。故宮此次「朕的年菜」、「朕的佛跳牆限量發行800份，即日起線上開賣。

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