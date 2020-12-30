法新社根據官方來源統計結果顯示，拉丁美洲與加勒比海2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎）死亡人數突破50萬，成為繼歐洲之後，全球第2個破50萬人染疫病故的地區。

拉美與加勒比海地區29國已有至少50萬800人染疫身亡，巴西占了其中的1/3，墨西哥則占超過1/4。

12天前，歐洲染疫病故人數突破50萬人。

全球病歿人數至今累計超過178萬人，美國和加拿大超過35萬人死亡，亞洲則有21萬7000人病逝。確診數方面，全球近8200萬人染疫，其中在拉丁美洲有超過1500萬例，為全球第3多的地區，僅次於歐洲（2600萬）與美加（2000萬）。

拉丁美洲是全球第一個突破40萬人病故的地區。

此外，智利衛生單位今天表示，智利境內出現感染新種冠狀病毒株的案例，是拉美第一個出現確診新病毒株的國家。這種新病毒株最初在英國現蹤，專家認為其傳染力大過最初在中國出現的病毒株。

智利這起變種病毒株感染病例是一名12月21日從西班牙馬德里返國的女性，她也曾前往英國和杜拜。智利衛生部表示，這名女性返抵首都聖地牙哥後開始出現症狀，接著她又從聖地牙哥搭機往南飛，前往800公里外的特木科（Temuco）。

這名女性確診後，智利衛生部宣布，從12月31日起入境智利者，皆須隔離10天。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1091230

(中央社)