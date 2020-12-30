行政執行署：明年起欠繳健保費3萬元以下者 可至超商繳納 10:372020/12/30 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法務部行政執行署今表示，自明年1月4日起，有關健保署移送執行之健保費案件，將提高超商代收健保費金額上限，每件繳款通知限額從原未滿2萬元提高至3萬元。（圖／陳志賢攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法務部行政執行署今表示，自明年1月4日起，有關健保署移送執行之健保費案件，將提高超商代收健保費金額上限，每件繳款通知限額從原未滿2萬元提高至3萬元。 行政執行署說，只要欠繳金額在3萬元以下的健保費案件，民眾可持印有條碼之傳繳通知，於繳款期限內，到四大超商繳納，省時又省力。 行政執行署還表示，各分署寄發印有條碼之傳繳通知書「係真ㄟ」，請民眾放心至超商繳款，如經濟困難無法一次繳清，可洽各分署申請分期繳納。 《金融》理專監守自盜1732萬元 國泰世華銀挨罰1200萬元 理專A錢 國泰世華銀挨罰1,200萬 (中時 ) #健保費 #行政執行署 #繳納 #欠繳 #超商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫、取暖商品備貨足 超商咖啡熱飲祭優惠 04:102020/12/30 時尚消費 后里中社鬱金香花季登場 快來比按讚拿獎金 09:322020/12/30 寶島 理專A錢 罰國泰世華1200萬 04:102020/12/30 社會新聞 金安金質金優獎表揚會 登場 04:102020/12/30 產業特刊 民主生活會 習發官場換屆警告 04:102020/12/30 焦點新聞 黎智英辭壹傳媒董事會主席 葉一堅接任 04:102020/12/30 政治要聞 《金融》個人貸款緩繳展延紓困 再延長至明年底 07:452020/12/30 財經 賽鴿食品宣稱療效 挨罰20萬 04:102020/12/30 地方新聞 EY安永專欄－2020年財經法制回顧與未來展望 04:102020/12/30 金融．稅務 邀八家公股銀「座談」打炒房 央行鎖定工業區土建融 04:102020/12/30 財經要聞 人幣N字走勢 2021有望見6.3 04:102020/12/30 焦點新聞 社會熱門新聞 9年沒性生活人妻怨「工具人老公」養小三 網驚：還有臉說？ - 社會 PTT驚爆30人組「血染炸彈去死去死團」 全台跨年同歸於盡 - 社會 雞排妹抽脂整形爭議懶人包 醫美診所提告妨礙名譽求償300萬 - 地方 老伯購物堅持分開結帳 店員拒開23張慘被麻油雞甩整臉 - 社會 女看護「白天照顧公公.晚上照顧老公」 床上激戰呻吟全都錄 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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