法務部行政執行署今表示，自明年1月4日起，有關健保署移送執行之健保費案件，將提高超商代收健保費金額上限，每件繳款通知限額從原未滿2萬元提高至3萬元。

行政執行署說，只要欠繳金額在3萬元以下的健保費案件，民眾可持印有條碼之傳繳通知，於繳款期限內，到四大超商繳納，省時又省力。

行政執行署還表示，各分署寄發印有條碼之傳繳通知書「係真ㄟ」，請民眾放心至超商繳款，如經濟困難無法一次繳清，可洽各分署申請分期繳納。

(中時 )