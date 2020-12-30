周二美股三大指數震盪收低，失守前一日同步創下的歷史高點，今日台股在台積電(2330)開高走高，加上中鋼(2002)領軍鋼鐵股上攻，漲點持續擴大，早盤最高達14559點再創歷史新高。

投資人對經濟重啟之路與參議院是否將批准加碼紓困支票感到擔憂，周二美股三大指數震盪收低，失守前一日同步創下的歷史高點，周二收盤，道瓊工業指數跌68.3點或0.22%，為30,335.67點。標普500指數跌8.32點或0.22%，為3,727.04點。那斯達克指數跌49.20點或0.38%，為12,850.22點。

美股收小黑，但台北股市今天開盤漲13.92點，加權股價指數為14485.97點。

台積電開高1元，早盤漲5元至520元，加上中鋼以及台塑(1301)領軍原物料股，以及金融股走穩，大型電金撐盤，抵銷長榮(2603)陽明(2609)等航運股陷入震盪的影響；雖TFT面板的友達(2409)、群創(3481)早盤壓回，但DRAM股南亞科(2408)、華邦電(2344)接棒。台股以台積電穩盤，類股輪動輸漲，帶動今早盤再創新高點。

回顧周二，台股29日收在14472.05點，下跌11.02點，成交值新台幣2863.09億元。三大法人合計賣超54.51億元，其中自營商賣超34.21億元、投信賣超8.22億元、外資賣超12.08億元。

雖美股周二小跌，但韓股今日早盤再創新高，台股亦再創新高，港股早盤也持續上漲，亞股今早表現仍佳，台股隨勢再攀新高，預期明日2020年封關將有好的表現。

(時報資訊)