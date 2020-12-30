港股繼上一個交易日反彈上漲1%後，早盤繼續開高126點為26695點，國企指數也開高72點，為10521點。恆生指數早盤暫為26886.77點，上漲318.28點，漲幅1.2%。國企指數(H股)早盤暫為10594.41點，上漲145.24點，漲幅1.39%。

騰訊連續兩日獲得投資人青睞，股價早盤開高2.2%為542港元。

阿里巴巴也開高3.5%為229.8港元。媒體報導，螞蟻集團擬將金融業務，劃入一家控股公司，暗示螞蟻可能要擴大資本。目前中國大陸掌控的社保基金，國家開發銀行與中金公司都已是螞蟻的股東。

京東一度升逾3%，據悉京東旗下京東零售，持續進行組織架構調整，將聚焦於集中整合平台開放計劃業務。

30日有兩支新股掛牌交易：清科創業開盤為15.82港元，較公開發售價11港元，要高出43.8%。不過，溫嶺工量刃具開盤為6.14港元，較公開發售價6.25港元要低約1.8%。

金融股方面普遍表現不佳，匯豐跌0.5%，渣打跌0.8%，友邦也跌0.2%。

(時報資訊)