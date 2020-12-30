輪值主席國的德國外交部長馬斯(Maas)指出，歐盟各國政府已在周二批准了規範成員國27國與英國關係的貿易協定，為歐盟自1月1日起暫時適用該協定鋪平道路。

該新貿易協定將讓英國以零關稅和零配額進入4.5億人口的歐盟單一市場，並結束英國4年半以來的脫歐爭議。

另外，英國國會預計在周三對新貿易協定進行投票表決，反對黨估黨此前已表態，將支持首相強生的脫歐協議。預計可在國會安全過關。

首相強生預計在周三在國會演說，預計強生將指出，新協議將結束英國在歐盟俱樂部的「半心半意」關係，與鄰國重啟關係，轉而成為能夠以主權平等來不一樣地做事情。根據首相辦公室節錄的文本，強生將表示，奔走脫歐的人士並不是尋求與歐盟的決裂，而是解決英國與歐洲政治關係的老問題，這問題困染著英國戰後的歷史。

由此可見，在英國政府和脫歐倡議者眼中，脫歐重點在於政治議題和政治立場，此迴異於英國企業和學術菁英眼中強調的現實經濟關連和實務性。

該新貿易協議並不涵蓋站英國經濟八成的服務業，只規範貨物，然貨物貿易仍須受到新的通關文件和較高的成本。

(時報資訊)