高端疫苗(6547)新冠疫苗TFDA獲准進入二期臨床試驗，力拚明年中拿到緊急使用授權(EUA)，盤中一度大漲4%，刷新5個月新高價。

高端疫苗二期臨床試驗規劃收案人數約3700名，預計以台灣為主要試驗區域，在全台合格的臨床試驗醫院同步展開，若順利獲准，目標是在明年中前完成。

高端疫苗研發的新冠疫苗(MVC-COV1901)技轉自美國國衛院(NIH)，目前臨床一期所有受試者都已完成兩劑疫苗接種，並取得安全性評估及期中血清免疫原性資料分析，現向衛福部食藥署(TFDA)提出二期人體臨床試驗申請。

高端疫苗已與疾管署簽訂「研發COVID-19疫苗」補助計畫合約，經審查符合衛福部疾病管制署「109-110年度補(捐)助民間團體辦理研發COVID-19疫苗計畫」補助基準，獲得一期加二期核定4億7219萬元經費補助，為台灣3家本土疫苗廠中獲得核定補助款最高的廠商。

(時報資訊)