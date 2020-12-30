2021年元旦連續假期自2021年1月1日至2021年1月3日（3天），台中市警方呼籲，連假期間道路將湧入大量返鄉及觀光旅遊車潮，為維持重要道路交通安全及順暢，祭出2021年元旦連續假期高速公路交通疏導措施，加派大量警力維護交通狀況。

台中市警察局指出，元旦連假交通疏導規劃以國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百貨商圈等周邊道路為主，依據歷次連續假期特性，假期前1日（12月31日)北部返鄉旅客將陸續出發南下，國道及本市重要道路車流勢必湧現，連假期間（1月1日至3日）本市各觀光景點及百貨商圈，將湧入大量旅遊及逛街購物人潮。

另12月31日晚間至1月1日凌晨各跨年晚會會場（水湳中央公園、大里仁化公園、麗寶樂園）周邊道路將湧入大量人車，假期最後1日，2021年1月3日將出現北上返回工作地車潮，加派警力依據車流狀況機動調整路口號誌，維持交通順暢。

12月31日（周四）起至2021年1月3日（周日）止，為期4天元旦連續假期交通疏導、管制如下：

★元旦連續假期交通疏導期程：12月31日至2021年1月3日（周日），為期4天。

★高速公路交通疏導措施：

(一)深夜暫停收費：2021年1月1日至3日每日0時至5時國道全線暫停收費，請駕駛人多利用上述時段行駛國道，除享有免費優惠外，更可避開壅塞一路順暢。

(二)開放路肩：現有開放路肩措施照常實施；各交控中心視車流狀況實施機動開放路肩。

(三)入口匝道儀控：2021年1月1日至110年1月3日國道各交流道將視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。並對國1苗栗至豐原南向、彰化系統至后里北向，及國3南向快官至霧峰等重點路段實施精進式匝道儀控。

★元旦連假期間本市車多路段：

(一)國道1號豐原交流道匝道出口銜接中山路及中正路周邊道路。

(二)國道1號大雅交流道匝道出口銜接中清路、環中路周邊道路。

(三)國道1號台中交流道匝道出口銜接台灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

(四)國道1號南屯交流道匝道出口銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

(五)國道1號王田交流道匝道出口銜接中山路及沙田路周邊道路。

(六)國道4號豐原（東）端出口豐原區國豐路銜接台3線豐原區豐勢路路口與周邊沿線路段。

(七)國道3號大甲交流道匝道出口銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

(八)國道3號霧峰交流道匝道出口銜接中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

(九)台鐵台中站及周邊道路。

(十)台74線快速道路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。

★11大熱門風景區、觀光景點：

(一)新市政特區百貨商圈、秋紅谷、台中歌劇院。

(二)草悟道、市民廣場。

(三)逢甲夜市。

(四)台中公園。

(五)東豐綠廊自行車道、后豐鐵馬道。

(六)綠川水岸廊道。

(七)麗寶樂園。

(八)高美濕地。

(九)谷關溫泉風景區。

★2021跨年晚會會場：

(一)水湳現場 (西屯區中央公園)

(二)大里現場(大里區仁化公園)

(三)麗寶樂園(后里區麗寶樂園)

台中市警察局長楊源明說，民眾連假期間外出旅遊，如遇市區道路易壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、義交指揮疏導循序前進，減少交通壅塞。

另交通警察大隊長林沐弘呼籲，「酒後不可駕車」在連假期間擴大執法，為維護交通安全及道路順暢，將紅線停車、併排停車、闖紅燈等重大違規列為執法重點，駕駛人應確實遵守交通規則。

(中時 )