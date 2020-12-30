美國媒體《The Athletic》記者Josh Robbins撰文列舉本季那些球星可能超越的紀錄，當中就包含了詹姆斯、字母哥、哈登、東契奇、韋斯布魯克等人，雖然難度很高，但只要能超越就能奠定不朽功業。

詹姆斯目前上場時間暫居第8，想要擠身50000分鐘俱樂部仍需1449分鐘；距離10000次助攻里程碑還有654次差距；100次大三元還差6次；連續1000場得分上雙還差5場；10次參加總決賽，名列第三；率領湖人奪第18次總冠軍，超越塞爾提克成為NBA史上第一隊。

「字母哥」阿提托康波目標鎖定例行賽MVP三連霸，過去只有張伯倫、羅素與大鳥伯德完成過；連續兩季包辦例行賽MVP與年度最佳防守球員殊榮，這是連喬丹、歐拉朱旺、張伯倫等超級巨星都無法達成的紀錄。

東契奇爭奪最年輕例行賽MVP紀錄，倘若東契奇真能如願拿下例行賽MVP的話，在預定例行賽結束那天（2021年5月16日），東契奇年僅22歲79天，將打破2010-11賽季羅斯創下的紀錄（22歲191天）。此外，如果東契奇拿下例行賽MVP，將是NBA史上第二次連續3季MVP由外籍球員獲得。

韋斯布魯克目前生涯大三元146次，距離「大O」羅伯生保持的181次NBA大三元紀錄只差36次，以韋少過去的瘋狂表現來看，這個紀錄的確是有機會改寫的。

哈登目標連續4季拿下例行賽得分王頭銜，過去只有兩人完成過，喬丹大帝與張伯倫以連續7季並列第一，喬丹以10次得分王高居第一，張伯倫7次緊追在後，杜蘭特、艾佛森與「冰人」格文並列第三。

馬刺教頭帕波維奇目標生涯1300勝，目前1277勝，距離里程碑只差23勝，本季想要追上威肯斯1332勝與尼爾森1335勝難度很高。

(中時 )