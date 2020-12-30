台南地檢署日前偵辦他案時，意外發現台南市白河警分局偵查隊刑事小隊長涉嫌洩密，昨天指揮調查局台南市調查處及警方無預警持票搜索該隊部，並傳喚當事人及6名證人到案後，認定該小隊長涉嫌重大，但無羈押必要，諭知50萬元保釋。

據查，檢方接獲檢舉，指白河警分局偵查隊有員警涉嫌利用職務之便，將業務洩漏給特定人士，檢調人員上午持搜索票前往分局搜索，前後共停留約2小時，除帶走部分文件外，還傳喚3名員警到案；其中，2人以證人身分傳喚，1名刑事小隊長則被列為被告。

據查，南檢檢察官彭盛智於2020年8月間偵辦他案時，發現白河警分局偵查隊1名刑事小隊長，疑似將偵查中的秘密洩漏給偵辦中的被告，經深入追查後，29日指揮台南市調查處及警方，持搜索票針對該小隊長辦公處所等4處執行搜索，並傳喚小隊長及6名證人到案。

檢方訊問後，認定該小隊長涉及洩密罪嫌重大，但無聲請羈押必要，諭知50萬元具保後請回，還將指揮警調人員繼續擴大偵辦中。

(中時 )