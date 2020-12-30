元旦第一道曙光在蘭嶼 全台16大景點日出時間出爐

中央氣象局公布2021年日出資料，台灣第一道曙光將出現在台東蘭嶼東清，時間為清晨6時33分，而本島最早日出則在屏東鵝鑾鼻6時35分。同時氣象局也提供全台10大景點日出時間，讓大家追曙光。氣象局提醒，想要拍攝日出美景的民眾，最好早10分鐘到達定點，才能萬無一失。

此外，根據氣象局資料，2020最後日落在太平島傍晚6時12分，而本島最後日落是傍晚5時25分，可分別在台南安平、高雄旗津、屏東關山觀看到。

2021全台曙光總整理如下：

●太麻里海邊

時間：06時36分

太麻里曙光有「日昇之鄉」的美名，日出配上沙灘成了近年指標性的日出之一。

圖為優人神鼓清晨在太麻里曙光園區，擊鼓迎天光，為地球祈福。（資料照 民眾提供 莊哲權台東傳真）

●台東三仙台

時間：06時36分

三仙台礫灘旁岩石有曙光舞台活動，可邊迎曙光邊聽樂團演奏，珊瑚礁及碎岩海岸，配上「三仙台跨海步道橋」八座拱橋，美景吸引許多情侶到此求婚。

圖為三仙台曙光。（資料照 莊哲權攝）

●新北三貂角、鼻頭角、宜蘭蘇澳

時間：06時36分

福隆遊客中心、火車站、蔚藍大道周邊到110年3月10日止，有自行車光環境布置及燈飾，將福隆地區佈置宛如國外浪漫氣氛。

另外，在宜蘭外澳、壯圍、南方澳等地遊客中心，設置節慶氛圍和造型燈飾，打造了浪漫台2線「光環境」。

「2021福隆迎曙光」及元旦音樂會活動確定取消。（翻攝自交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處）

●南投金龍山、日月潭、合歡山

時間：06時38分

「金龍山曙光」是觀賞日出的秘境之一，海拔820公尺，擁有雲海、琉璃光、晨曦等名山勝景，也是台灣中部首屈一指的迎曙光勝地。

魚池鄉金龍山迎曙光，美景令人驚嘆！（資料照 廖志晃攝）

●嘉義阿里山

時間：06時38分

阿里山有舉辦日出印象音樂會，在阿里山高山上的天籟演奏，請到金曲天后詹雅雯演唱，可搭台灣好行前往阿里山。

圖為阿里山第一道曙光，吸引大批民眾拍攝。（資料照 張亦惠攝）

而基隆湖境公園、新北鼻頭角日出時刻則是6時38分，太平島6時40分、澎湖西6時43分、馬祖6時48分、東沙島6時50分、金門6時51分，氣象局提醒，若想拍攝日出美景，建議提早10分鐘做準備。

(中時新聞網)