恒指高開126點 阿里再彈逾3％ 10:402020/12/30 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股三大指數29日晚間創新高後倒跌，港股29日彈升1％後，30日早續高開。 香港信報報導，恒指30日高開126點，報26,695點；國企指數高開72點，報10,521點；恒生科指高開1％，報8,078點。 騰訊連續兩日獲北水力吸，股價30日早高開2.2％報542港元。阿里巴巴高開3.5％報229.8港元。平保高開0.6％報94港元。美團高開0.7％報275.2港元。清科創業首掛，開市報15.82港元，較招股價11港元高出43.8％。 新機助攻 小米股價漲6％ 台積電逼近520元 台股攻上14559點再創史上新高 (工商 ) #高開 #港元 #日早 #股價 #恒指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬指半日漲0.9％ 深成指漲1.5％ 12:492020/12/30 財經 《港股》氣勢如虹 恆指國企愈走愈高 10:342020/12/30 財經 熱門股－高端 疫苗報喜價漲量增 04:102020/12/30 證券．權證 《商情》原油上漲 拉抬馬來西亞棕櫚油走高 10:002020/12/30 財經 資金押寶2021 日經攀30年高 04:102020/12/30 全球財經 《類股》跨年倒數 生技股hi起來 11:422020/12/30 財經 《期貨》三大期指皆墨 1月台指期開低7點 09:092020/12/30 財經 《興櫃股》穎崴1月20日上市 今起底價287.6元競拍 11:082020/12/30 財經 佳凌11月獲利靚 盤中現飆風 04:102020/12/30 證券．權證 《盤中解析》權王領軍、鋼鐵兵團助攻 台股再登高 10:342020/12/30 財經 《美股掃瞄》美股失守歷史高點 道指、標普500連3漲止步 08:522020/12/30 財經 財經熱門新聞 華為消失後 驚傳5奈米大爆單？台積電呃…封口了 - 財經 中澳貿易戰升級軍事衝突？澳執政黨議員籲及早準備 - 要聞 台積電衝525元助攻 台股收盤狂漲215點 明封關再戰新高 - 要聞 - 工商 澳洲不聽話 紅酒煤礦慘了 謝金河爆大陸害到誰？ - 財經 陸若續出手 學者曝澳下場：經濟成長永難重返疫情前 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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