美股三大指數29日晚間創新高後倒跌，港股29日彈升1％後，30日早續高開。

香港信報報導，恒指30日高開126點，報26,695點；國企指數高開72點，報10,521點；恒生科指高開1％，報8,078點。

騰訊連續兩日獲北水力吸，股價30日早高開2.2％報542港元。阿里巴巴高開3.5％報229.8港元。平保高開0.6％報94港元。美團高開0.7％報275.2港元。清科創業首掛，開市報15.82港元，較招股價11港元高出43.8％。

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(工商 )

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