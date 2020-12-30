玉山金控暨子公司玉山銀行及玉山證券於上週五榮獲中華公司治理協會CG6012（2019）公司治理制度評量「特優」認證，肯定玉山長期致力提升公司治理制度的決心與成效。

玉山自2008年起取得CG6003公司治理制度評量認證，並於2009年與子公司玉山銀行、玉山證券共同率先通過金融產業進階版認證，其後持續取得CG6007、CG6009、CG6010及CG6011進階版公司治理制度評量認證。玉山2017年更為金融業首家委任中華公司治理協會對董事會績效進行評估，因屆三年，本次公司治理評量認證亦併同董事會績效評估一起執行。

玉山在公司治理、企業社會責任及誠信經營方面積極努力，展望未來，將持續依循金管會發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」五大發展主軸精進公司治理，並用心深植公司治理文化在公司制度及工作執行上，針對評量建議事項亦檢視精進，優先列為公司治理加強計畫，積極接軌國際永續發展。

另外，由於理專事件的影響，道瓊永續指數（DJSI）主動進行爭議事件分析審查程序，認為玉山對於利害關係人有充足的溝通，以及建立適當的內部控制強化措施，因此將此事件歸類為中等衝擊，並進行分數的調整，調整後玉山於道瓊永續世界指數的銀行業排名為全球第6名、亞洲第3名、仍為台灣第1名。

玉山認為「誠信」是金融從業人員的生命，將持續堅守「一切業務不能凌駕於風險之上、一切服務不能逾越於法規之上」的原則，做好「風險、紀律、流程」，精進法令遵循及內部控制措施，建立有紀律的公司治理及風險管理文化，期望透過在環境、社會及公司治理面向的用心努力，持續朝永續發展邁進。

(中時 )