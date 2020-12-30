28歲南韓正妹實況主「企鵝妹」（柳允進、윰찌니、Jinny）臉蛋甜美、氣質清新，在台灣紅極一時，近年轉往歐美發展風格轉為辛辣，除了直播自爆無套性愛史，最近又被國外網友踢爆疑跟瑞典乾爹過夜，翻譯到台灣論壇後引起熱議。

有外國網友於Reddit發表一篇如何發現企鵝妹和乾爹過夜的文章，被翻譯成中文後轉到「遊戲大亂鬥」論壇，內容提到企鵝妹9月和親友到歐洲旅行快三個月，由於疫情嚴重，弟弟和朋友都決定返韓，但企鵝妹堅持要去瑞典，表示新冠肺炎不會怎樣，想要「住在一個有不錯時區的地方，好好放鬆幾週」。

有熱心網友轉貼翻譯好的企鵝妹爆卦文。（圖／翻攝論壇遊戲大亂鬥）

該名網友好奇企鵝妹留下來的真正原因，仔細調查後發現她9月在瑞典跟乾爹初次見面，隔天他們去約會，一個月後企鵝妹安排一天假在德國陪對方，並跟著一起飛到瑞典共度兩周時光。企鵝妹回到南韓後，曾說要去找老朋友，開直播後卻被抓包口罩款式與瑞典乾爹相同，「他們買到同樣的口罩可能只是巧合，但現在已經有多少巧合了？」咬定企鵝妹與瑞典乾爹有不尋常的關係。

企鵝妹被抓包口罩款式跟瑞典乾爹一樣。（圖／翻攝論壇遊戲大亂鬥）

該名網友在文中繼續爆料企鵝妹不排斥無套，疑與瑞典乾爹相處的時候，開台詢問網友關於避孕藥的資訊，幾周後她說在瑞士變得很愛哭、情緒起伏大，直言「變得多愁善感和悲傷是避孕藥的共同副作用。」

台灣網友看到這篇調查報告，不禁留言直呼：「這網友是福爾摩斯轉世嗎」、「我以為我在看鑑定報告....」、「這網友不去開徵信社實在太可惜了」、「當初超挺她的那些台灣孝子，現在還剩幾個？」也有人認為：「那也要夠帥吧，不帥斗到傾家蕩產也上不到」、「如果只是為了做x就飛出國也太克難了吧」。

(中時新聞網)