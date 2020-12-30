迎接2021新年，北市府「台北最HIGH新年城」跨年晚會明日登場，北市昨宣布，晚會活動維持正常舉辦，府前廣場管制區人數上限為8萬人。對此，台北市長柯文哲表示，觀察未來24小時的疫情變化，呼籲民眾下載台北通實名制登入，才可以快速通關。

柯文哲表示，原則朝舉辦方向籌辦，但訊息萬變，觀察未來24小時內的國內疫情變化，我們畢竟是人不是神，但還是按照要舉辦方向準備，但明天還是有劃定區域與區域管制及限定人數。

柯文哲強調，明年一定要戴口罩，除了吃飯以外，不要把口罩拿下來，根據台北大縱走經驗，看跨年除了在家裡看電視之外，今天明天有寒流 在家裡看電視也是個辦法。

柯文哲說，他發現在台北盆地稜線上看101滿清楚的，所以鼓勵民眾到周邊山上甚至基隆河畔，大佳河濱公園與空曠地區去看101，一樣很清楚，不一定要到市府前廣場聚集。

柯文哲強調，另外一點實名制，要參加的人一定要拿出手機，下載台北通，然後把自己的資料輸入進去，透過QRcode的方便你快速通關，也不會浪費時間，所以真的要參加的人，請下載台北通，這樣可以快速通關。

(中時 )