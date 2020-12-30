美國大選後不確定性消除，疫苗陸續獲核准上市等利多頻傳，投資人樂觀預期2021年全球經濟不但多國股市創新高，連今年受疫情重創的產業，REITs（不動產證券化信託），股價也在近期出現不小的反彈，REITs否持續走高，法人表示，關鍵在基本面。

國泰投顧表示，從11月9日第一款疫苗數據傳出佳績後，跌深的REITs子產業強力反彈，股價走勢比較偏向「無基之彈」，而12月14日美國開始施打疫苗，受疫情拖累的類股是否持續走高，關鍵在基本面數據是否好轉。

國泰投顧指出，觀察REITs各子產業，在11月9日第一款疫苗傳出有效性高達9成的好消息之前，資料中心、工業、電信塔等類股表現出色，仰賴高度接觸的其他子產業，像是飯店/住宿、零售、辦公室、醫療保健等，均呈現2至5成的跌幅；不過在疫苗傳出振奮消息後，市場氛圍迅速轉變，這些跌深的子產業出現不小彈幅，至美國12月14日開始施打疫苗前，飯店／住宿、零售、辦公室等三個子產業的漲勢最兇猛，漲幅介於24％～45％。

廠商公布疫苗有效性利多至正式的施打，這段約一個月的期間，國泰投顧認為，股價走勢偏向「無基之彈」；未來隨著施打對象逐漸普及，達到所謂群體免疫前，相關個股的基本面將是關鍵，若基本面能持續好轉，2021年REITs產業的「有基之彈」才有機會持續。

(工商 )