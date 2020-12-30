跨年倒數計時！7-ELEVEN今（30）宣布，呼應中央流行疫情指揮中心日前公布跨年集會活動防疫相關規範，民眾參與跨年活動皆需全程佩戴口罩，7-ELEVEN針對北中南東跨年活動周邊上百間門市，除了要求門市夥伴全程佩戴口罩、自主量體溫與落實手部消毒，並「超前部署」規劃跨年周邊門市的五大防疫配套機制，確保消費者安全！

7-ELEVEN表示，跨年周邊門市的五大防疫機制，包括：

機制一：增加人力宣導確實佩戴口罩：門市夥伴宣導民眾戴口罩，適時進行來客人流管制。

機制二：設置防疫商品專區：少入數袋裝及盒裝口罩、濕紙巾、酒精用品集中陳列。

機制三：公共區域定時消毒：ibon、ATM螢幕等公共區域定期擦拭消毒，準備酒精提供民眾手部清潔消毒。

機制四：門市人力分工：現調飲品由專人製作，不進行結帳動作，避免接觸。

機制五：鼓勵低接觸支付：呼籲民眾使用非現金支付結帳，台北市府轉運站內設置的「智FUN機」從常溫的零食、糖果到冷藏的三明治、御飯糰、鮮乳、茶飲等商品，可滿足隨買即走的需求。

7-ELEVEN並強調，由於跨年夜冷氣團來襲，加上配合跨年防疫，跨年活動周邊門市將強化暖暖包、防疫用品、水、常溫飲料等商品備貨量，較平日增加2～3倍。

此外，呼應民眾跨年採買需求，7-ELEVEN表示，門市將於12月31日起限時四天，推出「HAPPY NEW YEAR 2021買2送1起」優惠活動，包括CITY系列指定飲品、零食、糖果、常溫飲料、冰品、啤酒等，合計超過上百項指定商品下殺優惠，有「買2送1」、「第2件半價」，甚至部份指定商品「買1送1」，活動期間不需出示任何憑證，到各門市直接享優惠

其中，在飲品部分，7-ELEVEN表示，即日起至2021年1月2日OPEN POINT「行動隨時取」推出CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶優惠10杯360元，CITY CAFE特大熱美式、現萃茶熱四季春青茶、現萃茶熱英式紅茶，以及CITY PRIMA精品熱美式同品項買20杯送21杯，最高可現省1,680元。

另外，因應氣溫驟降，消費者對溫熱商品需求提升，7-ELEVEN表示，即日起至2021年1月1日門市也推出關東煮全品項買4送1活動（價低者送）；同時，適逢在地黃心地瓜採收季，門市「現蒸地瓜」即日起至2021年1月12日推出第2件6折，象徵新的一年「含吉」一整年。

(工商 )