華為出售手機子品牌榮耀後，仍有中國內需市場支撐，而獨立於華為之外的新榮耀，雖可望取得5G手機零組件以滿足中國市場需求，但也強碰OPPO、vivo及小米等欲搶食市占大餅的品牌競爭，研調單位預期華為智慧手機出貨在受美國禁令重擊之際，新榮耀品牌的重塑也將面臨長路要走。

DIGITIMES Research觀察，中美緊張關係對全球智慧型手機產業來說，貿易戰關稅加徵對整機出口幾無衝擊，然對華為共計三波供應鏈產品與技術管制禁令已對產業格局形成重大影響。華為雖出售榮耀，可望維繫部分其手機事業存續與出貨，但仍面臨美國未來主觀判定及各品牌虎視分食之局。

美國對華為相關禁令循序漸進，從2019年下半起新機款海外市場出貨受無法搭載Google行動服務影響，至2020年中進一步限制海思自主研發晶片製造之路，8月17日發布的禁令更限制華為手機組件的取得。遭逢相關零組件將用罄之際，華為僅能撙節出貨並另找解方。

DIGITIMES Research分析師鄭御權預估，2021年智慧型手機市場海外有三星（Samsung）雄據、中系品牌Oppo、Vivo及小米又無不想在中國內需市場積極出貨，成為下一個華為；獨立於華為之外的新榮耀可望取得5G手機零組件以滿足中國市場需求，若機款能搭載Google行動服務（Google Mobile Services；GMS），將助其海外市場拓展；然長期來看，新榮耀在布署新通路及品牌重塑仍有一段長路要走。

(工商 )