林心如4年前在5月20日公開認戀小3歲霍建華，同年兩人在峇里島舉行婚禮，並生下一女小海豚。先前夫妻倆被拍到疑似在街上起口角，兩人則用行動破解婚變傳言，近日，林心如受訪談家庭生活，透露成為人妻後最幸福的時刻是老公霍建華和女兒雙雙入睡時，讓她有股說不出的安心感。

林心如和霍建華先前被外界瘋傳感情生變，又爆出林心如刪合照，11月林心如的父親舉行壽宴，晚宴上林心如和霍建華合體上台表演，霍建華先是唱了藏有「愛妻密碼」的〈心如刀割〉，接著演唱〈往事就是我的安慰〉，林心如則在一旁熱舞，霍建華也伸手摸了林心如的秀髮，相當放閃。

林心如說私下最幸福時光是老公、小孩都入睡後。（圖／中時資料照片）

霍建華當時在台上說：「真實的東西就是真的，假的就是假的」，隔空回應婚變傳聞，近日林心如曬出蛋糕為老公慶生，好友侯佩岑不僅跟著道賀，也讚林心如是「世紀好太太」。據《聯合新聞網》報導，林心如最近受訪，被問到結婚後私下最幸福的時光？她想了想甜笑說是老公、女兒都睡著後。

林心如說，自己最享受的時光是霍建華和女兒都入睡後，自己一人可以喝點小酒或追劇的時候，偶爾看著家人睡著的模樣覺得踏實又溫馨，以前單身的時候也有類似的時光，但婚後多出一股溫暖感，很享受這股自在又安心的感覺。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)