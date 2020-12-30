美股消息面：

1.美國民主黨推動將新紓困案中直接發放現金金額從600美元提高到2000美元的議案，惟遭到共和黨參議院領袖麥康諾阻撓，在避險需求升高下，周二美元跌幅收斂，歐元兌美元失守盤中創下的逾兩年高點。尾盤美元指數小跌0.2%，報89.99，僅略高於12月17日創下的兩年半低點89.72。歐羅尾盤漲0.28%，報1.2251美元，盤中一度升至1.2274美元，創下逾兩年新高。英鎊漲0.33%，報1.35美元，終止連續兩天的跌勢。新年假期即將到來，市場交投淡靜，匯率多在狹幅間波動。

2.美國總統川普簽署了新紓困案，使投資人對原油需求與經濟成長前景轉趨樂觀，周二紐約期油收漲38美分或0.8%，為每桶48美元。倫敦布蘭特期油收漲23美分或0.5%，為每桶51.09美元。

3.繼美國眾議院通過將直接發放現金金額從600美元提高到2000美元後，周二民主黨人也試圖在參議院闖關，惟遭到共和黨參議院多數黨領袖麥康諾阻撓。新紓困措施前景不明，黃金價格守穩1880美元關卡。周二紐約2月期金微漲2.5美元或0.1%，為每盎司1882.9美元。

4.標普/Case-Shiller全美20大城市10月房價指數年漲7.95%，高於市場預期的年漲6.95%，並創下2014年6月以來新高。經季調後，房價指數月漲1.6%，亦超出市場預期。10月全美房價指數年漲8.4%、月漲1.7%。

(時報資訊)