根據2019年內政部警政署統計，平均每天高達250件酒駕違規。台灣外傷醫學會前理事長、現任臺北市立聯合醫院仁愛院區災難醫學科主任簡立建醫師表示，酒後駕車時，運動神經反射神經會變遲鈍，許多悲劇往往就在反應變慢的0.1秒時發生。台北醫學大學附設醫院消化內科專任主治醫師方冠傑指出，酒精會對腸胃產生刺激，切記不要空腹飲酒，呼籲大眾事先規劃好回家路線，避免酒後駕車危險。

●酒駕神經反應會變遲鈍 肇事多半是微醺者

簡立建指出，酒後駕車時，人對周遭的追蹤力與注意力均減弱，反應力變慢，從眼睛看到、大腦接收進行判斷、做出剎車行動，已較正常狀況慢了幾秒。

根據台灣外傷醫學會，微醺狀態酒駕最危險，因為酒是中樞神經抑制劑，對身體的影響則是在情緒亢奮、自信心增強等變化，容易做出錯誤或危險的舉動，造成不可逆的悲劇。尤其，歲末年終聚會多，急診室因酒駕肇事的傷患也會增加。因此，如何學習正確的酒精知識，了解酒精對人體的影響是全民都迫切需學習的重要課題。

●飲酒後只要睡一覺就沒事？ 隔夜宿醉開車超危險

許多人認為飲酒後只要「睡一覺」起來，就能把酒精代謝乾淨，頭不暈就等於沒事，可以馬上開車上班，但其實多數人並不清楚酒精是否已完全代謝。

方冠傑指出，飲酒後隔天一大早開車，會有「隔夜醉」的情形，那是由於身體累積了過多的乙醛，導致第二天較容易宿醉，大多數人會輕忽隔夜醉的症狀，若此時開車容易造成危險，也易觸犯酒駕法規。

●喝多喝少不是靠感覺 酒精量攝取多寡是關鍵

關於坊間聽到「喝啤酒比烈酒不容易醉」、「喝調酒則會醉很快」等說法，方冠傑強調，不管喝的是啤酒、烈酒、葡萄酒，最終影響醉酒的原因還是酒精攝取總量。

酒精含量參考圖。（圖／健康醫療網提供）

根據衛福部國健署在國民飲食指標原則中，也明確指出滿18歲以上的成年男性每日建議酒精攝取量不超過2個酒精單位(20公克)，成年女性則是不超過1個酒精單位(10公克)；下次喝酒前計算喝下的c.c數或ml數×（酒精度數/100）× 0.8（酒精比重）= 酒精攝取量（酒精重量）。雖說代謝時間會因性別、基因等因素影響，但學習計算酒精量是避免飲酒過量的不二法門。

●切記不要空腹喝酒 有助於緩解腸胃不適

方冠傑提醒，想要避免酒醉不適，切記不要空腹喝酒，飲酒前建議吃點蔬果、澱粉、蛋白質和肉，這樣有助於緩解酒精對人體的影響。

若喝酒前感到身體不適，則不建議當天飲酒；未成年及孕婦也須謹記不可飲酒，以免對身體健康以及腹中胎兒健康造成負擔，沒有節制的飲酒行為會對肝臟、胰臟等器官造成莫大的傷害， 飲酒時也可同時交替多喝水，防止脫水。(編輯梁惠明)

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混酒才容易醉？酒精攝取量是關鍵。(影音來源／健康醫療網提供）

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