開季前連傷克雷湯普生與卓雷蒙格林兩大主力戰將的勇士，開季後連吞2敗，好不容易靠著絕殺擊敗公牛拿下本季首勝，今天前往底特律踢館，上半場一度落後12分，但在史提芬柯瑞與威金斯的領軍下在第四節成功反撲，最終以116比106逆轉擊敗活塞，笑拿2連勝。

只花702場就完成生涯2500顆三分球里程碑、成為NBA史上第一人的柯瑞，此役依舊火力全開，17投9中，包含5顆三分球，豪奪31分、5籃板、6助攻，第三節獨拿13分幫助勇士超前；狀元郎威金斯前三節僅得10分，第四節大發神威，狂拿17分，全場27分、7籃板，兩人聯手攻下58分，打得主場球迷鴉雀無聲。

第二節取得40比28領先局面的活塞，並沒有把握住這個優勢，反而在打到第四節落後到雙位數，當中最主要因素就是當家主將葛瑞芬只打了17分就退場，只靠葛蘭特、傑克生與羅斯撐場面，葛蘭特27分、7籃板，傑克生17分、6籃板，羅斯15分、7助攻，苦吞開季4連敗。

(中時 )