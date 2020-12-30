含萊克多巴胺美豬後天即將叩關，知名連鎖店「鬍鬚張」用西班牙豬卻貼上農委會核發的臺灣豬標章引起爭議，有民眾質疑除了鬍鬚張，相似的黑數店家可能更多，農委會主委陳吉仲今(30)日表示，目前申請臺灣豬標章逾1.1萬家，農委會絕對會在核發之後再次確認。

陳吉仲今天參加「臺灣農產嘉年華網購活動－臺灣農情味 感恩有你」茶會暨記者會。

媒體聯訪時問到，既然農委會已經先核發臺灣豬標章，未來要如何稽查？陳吉仲回答，目前申請臺灣豬標章店家約1.1萬家，農委會之後絕對會全面重新確認每一家豬肉來源是100％使用國產豬，因為申請業者都有填寫相關數據，至於元旦後豬肉及豬肉製品的標示部分，各部會將全力配合執行到位。

另外問到知名電商蝦皮販售臺灣豬標章一事，陳吉仲表示，臺灣豬標章除了須要申請，也有經過經濟部相關的審查制度，昨日已第一時間報警處理，平台上相關販售品也已經下架。

陳吉仲強調，臺灣豬標章業者不能自行上網販賣，其餘配合衛福部銷售標示部分，可以由所有豬肉及豬肉加工製品業者自行選擇標示方式。

家庭主婦黃小姐表示，臺灣豬標章本來是要讓消費者有信心，結果現在看到臺灣豬標章都不知道是不是真的都用國產豬了，「先核發在稽查？順序搞錯了吧？」

台北市劉姓家長說，美國萊豬後天就可以進口，先發再稽查，這樣實在很難說服人，「相較食安，我覺得這(臺灣豬標章)突顯了整個制度和標準的漏洞。」

(中時 )