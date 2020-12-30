總統蔡英文今年8月底突襲式宣布將在明年開放含萊克多巴胺的豬肉進口，引發喧然大波，近日有民間團體發文詢問農委會國外的牛肉、豬肉等肉製品是否可以做為國內牛或豬飼料使用，農委會回函指出，如國外輸入的家畜及相關製品，若驗出含有動物偽禁藥品，不得作為飼料使用。

家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩表示，依農委會公告，家畜、家禽肉塊等產物，僅能使用在反芻動物以外的飼料使用，但豬非反芻動物，因此這些肉品可添加在國內豬隻飼料使用，但這些含萊克多巴胺的豬肉或牛肉可以做為飼料添加物嗎？農委會回函稱即使驗出微量仍不可做為飼料使用。

曾獻瑩提及，但農委會卻曾發出澄清指出，含極微量萊劑豬肉若淪為廚餘，已與其他殘羹混合後稀釋，再經國內豬隻食入後，會迅速被代謝降解，以廚餘飼養豬隻不會有萊劑殘留問題，但國外進口的萊劑產品不能做為國內豬隻飼料使用，但淪為廚餘卻可使用，目前僅有新北市府強調廚餘養豬也要零萊劑，呼籲各級政府應採用一致的管理邏輯，為國人健康把關。

農委會畜牧處副處長江文全表示，萊克多巴胺為動物用藥的國內禁藥，因此只要驗出含萊克多巴胺的製品不能做為飼料添加物使用，如經查處將依動物用藥管理法處6萬至30萬元罰鍰，並公布業者名稱、地址、負責人姓名及違規情節，後續再經查處則可處50萬元至250萬元罰鍰。

(中時 )