大陸網紅周揚青過去以「羅志祥女友」身分被知悉，而今年4月她對小豬祭出「毀滅式分手」，踢爆他慣劈腿、多人運動等惡行，事情鬧得滿城風雨，也讓周揚青知名度扶搖直上，眾人也才漸漸了解她的真實個性與背景，其中包含出身富貴之家，近日周揚青受邀出演真人秀，一句「你們家都沒有電影院嗎？」，再度引發話題。

經歷與羅志祥9年情斷後，周揚青獲邀出演真人秀《潮流合夥人2》，跟陳偉霆、歐陽娜娜、范丞丞等明星同台，而她無論品味或行頭一點不輸當紅藝人，家裡有3排巨型鞋櫃、上節目戴鑽石項鍊等，都引發熱議，證實她身家雄厚，跟羅志祥交往時肯定物質方面不需靠男方。

而在日前的節目中，周揚青爆出驚天一語，間接證實不只現在的自己會賺錢，其實她從小就是千金小姐，在《潮流合夥人2》某集節目中，眾人一同吃飯聊天，周揚青自嘲對錢很沒概念，自爆小時候跟同學們玩在一塊兒，根本不知道家裡其實頗富裕。

結果旁邊的陳偉霆爆料，說周揚青住的豪宅中，周爸爸送上星空電影院給她當禮物，周揚青聽了沒太大反應，反而傻回：「你們家都沒有電影院嗎？」，順口邀大家都去她家看電影，眾人聽了目瞪口呆，而家境也很不錯的陳偉霆，哭笑不得回應：「我家只有一個投射螢幕」。

(中時新聞網)