台灣民意基金會29日公布最新民調，蔡英文總統整體聲望明顯下滑，被認為其第二任蜜月期已經結束，總統府回應，政團隊沒人會認為自己有蜜月期，但會將民調做為參考。對此，前民進黨立委林濁水表示，「看來總統蠻火大的」，但執政蜜月期應是大家都很習慣說的，不解為什麼要沒收這個概念，質疑「總統為什麼常愛說大家聽不懂的話？」

民調結果顯示，有52.8%的人基本贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，36.3%不贊同，贊同比不贊同的人多16.5個百分點，若與上個月相比，贊同與不贊同的差距明顯縮小7.6個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，「蔡總統整體聲望明顯下滑，顯示其第二任蜜月期已在年底結束」。

蔡英文總統處理國家大事的方式，52.8%的人基本贊同，36.3%不贊同。（圖／台灣民意基金會提供）

總統府發言人張惇涵表示，民調在不同時間點、不同調查方法，都會有不同結果，執政團隊都會作為參考，強調「執政團隊沒有假期，更不可能有蜜月期」。

對此，林濁水今（30）日在臉書直言，被說成蜜月期已經結束，「看來總統蠻火大的」，但也覺得奇怪，「執政蜜月期不是無分壯漢老媼孺子、廟堂市井都很習慣說的？為什麼要沒收這個概念？總統為什麼常愛說大家聽不懂的話？」

網友則看法不同，有人說「總統講甚麼從不會有錯的！敢頂嘴！放肆！」「精神喊話啦，一般首領都要這麼做的」，另有人表示，總統的意思可能是執政以來的蜜月期間，執政團隊一樣兢兢業業，沒當蜜月期是一回事，這是政府「自我認知」的改變，是好事。

總統府表示，政團隊沒人會認為自己有蜜月期，但會將民調做為參考。對此，前民進黨立委林濁水說「看來總統蠻火大的」。（圖／摘自林濁水臉書）

(中時新聞網)