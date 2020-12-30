文傳會主委王育敏公布十大失政排名。(黃福其攝)

歲末年終，國民黨召開「2020民進黨政府十大失政」記者會，公布今年在臉書最被關注的蔡政府失能亂政事件，包括「口罩之亂」、「開放萊豬」及「中天關台」等，都讓網友百感交集，給予最多心情符號。國民黨強調，蔡總統8月底粗暴宣布「開放萊豬」，迄今四個月就在臉書累積3000多萬貼文心情數，並獲得最多的憤怒表情，穩居「民怨之首」，呼籲蔡總統下午發表年終談話，公開向全民道歉。

國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鍾沛君上午召開記者會，公布今年蔡政府十大失政網路分析結果。這項調查運用QSearch系統，針對臉書上最被廣泛關注的執政爭議作聲量分析，透過貼文心情數、憤怒數等統計數據，將十大失政事件排名。

十大失政獲「憤怒表情數」排名簡表。(黃福其攝)

十大失政排名簡表。(黃福其攝)

依照各事件貼文，網友表達「心情符號的總數」的失政事件前5名：第1為「口罩之亂」獲貼文心情數超過3200萬；第2的「開放萊豬」獲逾3000萬；第3的「中天關台」與第4的「中火生煤爭議」也都獲逾千萬貼文心情數；第5則為「台日主權及漁權爭議」。

第6到第10名依次是行政院長蘇貞昌與前發言人丁怡銘都參與的「統編之亂」、前總統府發言人丁允恭的性醜聞；華航改名改塗裝、疫情中小明回不了家、勞動基金炒股弊案等。

王育敏指出，疫情之初搶口罩亂象是全民切身之痛，儘管台灣的整體防疫作為不差，但主要歸功全民警覺，政府諸多作為仍有疏漏。排名第9的「小明回不了家」，顯示政府施政冷冰冰，缺乏人性考量，對中國大陸與其他國家的入境管制兩套標準，防疫帶政治考量。

至於十大失政的「憤怒表情數」排名。網民給最多憤怒表情的為「開放萊豬」，顯示民眾對蔡政府蠻橫鴨霸開放萊豬已忍無可忍；第2名「口罩之亂」，包括搶口罩、各通路大排長龍、口罩國家隊頻出包等亂象，都引起強烈民怨；第3名「中天關台」，顯示民眾對蔡政府箝制新聞與言論自由都深感憤慨。

王育敏指出，「開放萊豬」獲貼文心情數雖居第2名，但從政策宣布迄今短短四個月，就獲得超過3000萬心情符號，直逼第1名延續超過半年的「口罩之亂」，並獲得超過200萬個憤怒表情，高居第1，比第2高出近一倍，絕對是「民怨之首」。

鍾沛君說，民進黨立委莊瑞雄等人是否腦子壞了，質問國民黨副祕書長李彥秀到美國是否吃豬肉，但美豬與萊豬根本兩回事；綠委余天也說看產地，但產地並非唯一選擇標準，現在進口的豬肉根本不含萊劑，在美國境內也不是百分之百萊豬，國民黨只要求標示萊劑，有哪麼難嗎？

黃子哲說，今年是「英皇元年」，亞洲週刊都以蔡總統龍袍加身作封面，可見綠色恐怖威權再現。他認為今年是「豬事不順、貫徹死中」，萊豬引發強烈爭議，國民黨一再強力抗爭都擋不住，對人民真是豬事不順，明年還會繼續有相當多困擾，包括標章之亂；而中天新聞被關，從總統府的密件可看出全完是民進黨計謀，兩件事都讓人民憤怒及不滿。

(中時 )