vivo在29日晚間透過線上發表會，公佈了年度旗艦新機X60系列共三款手機。X60系列具備第二代微雲台系統，並加入了vivo與三星共同研發的晶片，還有與蔡司聯合開發的影像系統，同樣是定位為專業影像旗艦手機。

在發表會中，X60 Pro成為當然的最大主角，外觀在X50的基礎上再升級，採用前後3D曲面設計，是6.56吋AMOLED螢幕，在搭配4300mAh電池的前提下，機身厚度僅7.59mm，重量178克。而X60則厚度僅有7.36mm，vivo指出這讓它成為如今最輕薄的5G手機。X60系列採用螢幕頂端中央挖孔螢幕，機身背面則採用緞面AG工藝，讓玻璃表面呈現一種朦朧感，幾乎不留指紋。主鏡頭位置則採用了雙色雲階設計，減輕主鏡頭模組帶來的厚重感，能跟機身設計更好的融合。

X60系列全焦段的鏡頭都採用了蔡司鏡頭，主鏡頭位置也可以首度出現蔡司LOGO。vivo指出為了與蔡司的合作為他們帶來了在光學領域上的指導，雙方本次的合作特別著重在X60系列的影像系統。為了符合蔡司的嚴格要求，X60當中採用了ALD奈米晶鍍膜工藝，這是智慧型手機鏡頭首次採用此技術，能讓鏡頭中心與周圍的反射率達到平均0.25%，等於在鏡頭中心位置反射率降低50%、邊緣區域反射率降低了87.5%。也借鑒了Tessar鏡頭的標誌性元素，增加了鏡頭鏡片素量，且所有鏡頭都升級為非球面鏡頭，更容易校正誤差、精準度也有所提升。除了協助在鏡頭設計上升級，X60也加入了蔡司經典的Biotar人像風格，可在拍攝人像時，焦點外呈現渦旋的超現實攝影效果。

微雲台系統是X50 Pro的經典功能，在X60系列中也有所升級，成為全系列的標配。第二代微雲台系統占板面積減少約40%，厚度減少1mm，將微雲台與螢幕之間的距離壓縮到0.13mm，加上機身鏡頭外框的設計，更有效控制了鏡頭凸起的問題。主鏡頭光圈從上一代f/1.6升級到f/1.48，提升了16.8%進光量。X60全系列繼承了X50 Pro的五軸VIS（Vibrational Image Stabilization）影片防手震技術，加上演算法的升級，能對於行進間、運動時的拍攝帶來更穩定的效果。

核心效能部分，X60 Pro採用了三星Exynos 1080晶片，搭配120Hz螢幕更新率、UFS 3.1閃存。Exynos 1080晶片採用5奈米製程，使用Cortex-A78 CPU及Mali-G78 GPU的架構。在搭配全新OriginOS的前提下，加快了手機應用程式的開啟時間。

vivo X60共有三種配置，包含8+128、8+256、12+256等三種；X60 Pro則只有12+256一種配置。X60 8+128版本的價格是人民幣3498、8+256版本價格是人民幣3798、X60 Pro則是人民幣4498，這三個版本預計在中國大陸市場於2020年12月29日開放預購，2021年1月8日正式開賣。其他版本上市時間待後續公布。vivo預告X60系列還有一款X60 Pro+將會在2021年1月正式發表。

據了解，X60系列尚未確定在台正式上市的時間，需等候台灣代理商這邊公告才能確認。消費可以發揮耐心來期待。

(科技)