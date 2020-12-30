國際乾散貨運市場休市一周；綜觀一周乾散貨運市場走勢，波羅的海乾散貨BDI指數，呈現穩步上漲的態勢，主要是受益於中國鐵礦石需求熱絡，因而抵銷了中澳關係緊張所帶來的影響，然而適逢聖誕及臨近元旦假期，節日氣氛濃厚，國際乾散貨運市場將為期逾一周休市。

其中BDI指數於12/18收盤1325點，漲至12/24收盤1366點，周漲幅3%；海岬型運費指數(BCI)周漲幅11%；巴拿馬極限型運費指數(BPI)周跌幅5.5%；超輕便極限型運費指數(BSI)周跌幅1.7%。

上周四(12/24)收盤價，波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲4點，收1366點，漲幅0.3%；海岬型運費指數(BCI)上漲27點，收2006點，漲幅1.4%；其平均日租金為每艘16633美元，增加224美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌8點，收作1325點，跌幅0.6%，其平均日租金為每艘11926美元，減少75美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌8點，收作1039點，跌幅0.8%。(商品行情網)

(時報資訊)